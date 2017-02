Se billedserie SG Totalentreprise skal varetage totalentrepriser på bar mark for private investorer og offentlige udbydere. Robert Mayer og Jesper Egund sidder i selskabets direktion og er medejere af selskabet sammen med Martin Skou Heidemann, der sidder i SG Totalentreprises bestyrelse. Jesper Rasmussen er formand for bestyrelsen. Skou Gruppen A/S er hovedejer af SG Totalentreprise. Her ses Robert Mayer.

Skou Gruppen skal omdanne bare marker

Hørsholm - 05. februar 2017 kl. 05:14 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Entreprenørvirksomheden Skou Gruppen A/S har gennem de 17 år, virksomheden har eksisteret, udviklet sig til at være en virksomhed, hvis rødder er forankret i gamle håndværkstraditioner og kvalitetsbyggeri. Gennem årene har Skou Gruppen udført komplicerede renoveringer med respekt for bygningernes kulturarv, ombygninger og nybyggeri.

Virksomhedens succes og opfordringer fra markedet har givet blod på tanden til at tage næste skridt i udviklingen af Skou Gruppen ved at etablere sig på markedet for totalentrepriser, hvor byggeriet etableres på bar mark for private investorer og offentlige udbydere. Barmarkeds-projekterne skal løftes i SG Totalentreprise, et nyt selskab hvor Skou Gruppen er hovedejer. Det skriver Skou Gruppen i en pressemeddelelse.

- De mange kompetencer og Skou Gruppens stærke kultur udgør i dag fundamentet i Skou Gruppen, siger partner og bestyrelsesformand i Skou Gruppen, Jesper Rasmussen, og fortsætter:

- Det har i vid udstrækning faciliteret den udvikling, Skou Gruppen har været igennem de seneste mange år. Det er vigtigt for os at beskytte det fundament, og derfor har vi besluttet at opbygge vores nye totalentreprisetiltag i et selvstændigt selskab, som løfter de opgaver og de kundegrupper, der udbyder relativt store opgaver som totalentrepriser på bar mark er.

Jesper Rasmussen er også bestyrelsesformand i SG Totalentreprise. I SG Totalentreprises ejerkreds er foruden Skou Gruppen også Skou Gruppens adm. direktør, Martin Skou Heidemann, Skou Gruppens tekniske direktør, Jesper Egund og Robert Mayer. Sidstnævnte er tidligere adm. direktør i Jönsson A/S.