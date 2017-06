Hørsholm vil fremover fortsat have fire skoledistrikter. Foto: Lars Sandager Ramlow

Skoledistrikter bliver ikke sammenlagt

Hørsholm - 29. juni 2017 kl. 05:19 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idéen om fremover kun at have ét skoledistrikt er gået i vasken. Det betyder, at kommunen, der havde planlagt en besparelse på cirka otte millioner kroner, kun kan forvente at spare fire millioner kroner.

Det var på det seneste møde i Børne- og Skoleudvalget, at udvalget besluttede at fortsætte med de nuværende fire skoledistrikter.

- I Konservative har vi aldrig været begejstrede for kun at skulle have ét skoledistrikt i Hørsholm. Vi vedtog besparelsen ved sidste års budgetforhandlinger, og det blev derefter op til Børne- og Skoleudvalget at træffe den endelige afgørelse. Et flertal bestående af Venstre og Liberal Alliance ønskede kun ét skoledistrikt, men Undervisningsministeriet lavede i mellemtiden nye regler, som betød, at skolebestyrelserne skulle godkende det, og de ønskede ikke at have kun ét skoledistrikt. Derfor fortsætter vi med fire, fortæller Otto B. Christiansen (K), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Ifølge administrationens beregninger betyder det, at kommunen kan forvente at spare omkring fire millioner kroner, hvilket er det halve af den planlagte besparelse. Det betyder også, at Børne- og Skoleudvalget nu skal bede om en tillægsbevilling. Udvalgsformanden tager det dog ikke så tungt.

- De beregninger hviler på så mange variable, at det både kan blive hund og kat. Jeg tror ikke ret meget på de tal, fordi vi regulerer på antallet af de elever, vi skal have i skoledistrikterne, og Børne- og Skoleudvalget vil sikre sig, at de skoledistrikter vi planlægger i fremtiden, vil blive så omkostningslave som muligt, siger Otto B. Christiansen.