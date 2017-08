Skarp kritik mod bestyrelse for børnehuse

Hørsholm Kommunalbestyrelse var torsdag aften indkaldt til et ekstraordinært og lukket møde for at drøfte en netop offentliggjort uafhængig rapport fra KLs juridiske afdeling. Med rapporten i udtrykker kommunalbestyrelsen til gengæld skarp kritik af Lions Børnehuses bestyrelsesarbejde, men samtidig slås det fast, at der ikke er grundlag for at lægge sag an mod Lions-bestyrelsen. Det fortæller Hørsholms borgmester, Morten Slotved (K):

- Undersøgelsen konstaterer, at der ér grundlag for at kritisere bestyrelsen i dens rolle som ansvarlig for driften i Lions Børnehuse. Der er ikke skyggen af tvivl om, at bestyrelsen har det fulde økonomiske ansvar. Men på trods af kritikken, er undersøgelsens vurdering også, at bestyrelsen ikke vil blive dømt erstatningsansvarlig overfor Hørsholm Kommune. KL's klare anbefaling er, at vi ikke bør lægge sag an mod bestyrelsen - og den anbefaling har Kommunalbestyrelsen besluttet at følge, lyder det fra borgmesteren.