Seniorer på kageudflugt til Rungsted

25 beboere og hjælpere fra plejecentret Louiselund var torsdag eftermiddag på udflugt til Rungsted Havn, hvor Café Valentins restauratør, Peter Stelzig, havde inviteret til kaffe og kage. Louiselunds Venner og beboer/pårørenderådet sørgede for alt det praktiske i forbindelse med turen, hvor Louiselund stillede to busser til rådighed, så hele turen blev gratis for deltagerne.

- Det er dejligt for de ældre, når der sker noget, og destinationen for en udflugt behøver ikke at være så langt væk. Turen var for Louiselunds svageste beboere, og Peter Stelzig skal have en stor tak for hans velvilje, siger arrangør Kjeld Flemming, der af Seniorrådet i Hørsholm er udpeget som rådets repræsentant i Louiselunds beboer- og pårørenderåd.