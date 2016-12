Se billedserie Mentorerne Birger Bøgeblad (tv) og Lars H. Hansen med mentee, Sus Møller-Dinesen, der efter 12 år i Rambøll fik hjælp til at tage springet og blive selvstændig. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Senior-ledere er aktive i mentorkorps Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Senior-ledere er aktive i mentorkorps

Hørsholm - 29. december 2016 kl. 13:44 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Viden og erfaring er svære begreber at gøre op i kroner og ører - men de fleste kan nok blive enige om, at begge dele er yderst værdifuldt.

I Hørsholm er en række tidligere erhvervsledere for to år siden gået sammen og har skabt Hørsholm Erhvervsmentorer. Idéen har vist sig så god, at korpset nu fra årsskiftet skifter navn, udvider »forretningsområdet« og bliver til Nordsjællands Erhvervsmentorer. Det fortæller 74-årige Birger Bøgeblad, der sammen med Per Illum og Lars H. Hansen udgør formandskabet i netværket.

- Pt. er vi 12 mentorer, der alle er fratrådt vores primære jobs på arbejdsmarkedet. De fleste af os har stadig bestyrelsesarbejde og rådgivningsopgaver, men ellers er vi gået på pension.

Birger Bøgeblad fortsætter:

- Hvis man er vant til at lede, tage ansvar og træffe beslutninger, så kan hverdagen måske synes lidt tom. Lige pludselig er man ingenting, og det kan være svært. Det er selvfølgelig dejligt, at man får tid til familien, børnebørnene og fritidsaktiviteter, men det holder ikke hjernen i gang. Mentor-gerningen er mental gymnastik, og jeg er fuldt og helt overbevist om, at når hjernen holdes i gang, så lever man også et længere og bedre liv, siger Birger Bøgeblad.

Han bliver suppleret af Lars H. Hansen:

- I mentorkorpset mødes vi fire gange om året. Her vender vi, hvordan det går, hvilke opgaver, vi sidder med, og vi taler om de forskellige »cases«, vi er i gang med. I mødet med de andre mentorer og med vores mentees bevarer vi fingeren på pulsen. Vi henter inspiration, det er sjovt og givende samtidig med, at det føles godt at give noget tilbage.

Birger Bøgeblad tager ordet igen:

- I dag lever vi i en tid, hvor man taler meget om »disruption«. For mit eget vedkommende kan jeg sige, at jeg i mødet med de unge iværksættere får masser af ny viden og inspiration, som jeg tager med mig i mit bestyrelses- og rådgivningsarbejde. Mine mentees og de øvrige mentorer holder mig frisk i hovedet, så i mine øjne får alle noget ud af samarbejdet.

En af Birger Bøgeblads mentees er 46-årige Sus Møller-Dinesen:

- Jeg gik med en drøm om at blive selvstændig, men jeg vidste bare ikke helt hvordan. Derfor tog jeg fat i det daværende Erhverv.Net i Hillerød, hvor jeg mødte Birger Bøgeblad, der blev min mentor, forklarer Sus Møller-Dinesen.

Hun præsenterede ham for en større forretningsplan og en masse marketingmateriale, som han gik igennem og godkendte, inden han spurgte hende, om hun kunne »sælge«.

- Jeg havde aldrig prøvet at sælge, så han ramte lige ned i min akilleshæl. Jeg brød mig ikke om at ringe folk op, fordi jeg var bange for et »nej«. Derfor begyndte Birger at arbejde med min mentale modstand, han gav mig selvtillid, og samtidig stod jeg til ansvar over for ham. Efter hvert møde med ham, havde jeg nogle ting, jeg skulle eksekvere. Det var rigtig sundt for mig, for jeg følte ikke, at jeg sad alene med det hele.

Sus Møller-Dinesen begyndte mentor-forløbet for godt fem år siden, og hun mødes stadig med Birger Bøgeblad 3-4 gange om året for at få sparring og vende problemstillinger.

I dag har hun job som selvstændig ledelses- og karriererådgiver, og et af de meget håndgribelige resultater af mentor-arbejdet er bogen »Du er fyret - Vejen til dit næste job«, som den 46-årige mentee har skrevet.

Til mentor-arbejdet siger Birger Bøgeblad mere generelt:

- Når man skifter spor i livet eller måske vil kaste sig ud i at blive selvstændig eller iværksætter i forhold til en idé, så er der rigtig meget, man skal tænke på. Der skal eksempelvis tænkes i marked, leverandører, kunder og måske behovet for at ansætte nye eller flere medarbejdere, siger han, inden Lars H. Hansen byder ind.

- Det letteste kan være at opgive drømmene, men det klogeste er at få idéerne vurderet af professionelle mentorer med en lang livs- og erhvervserfaring. Det er her, vi kommer ind i billedet.