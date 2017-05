Se billedserie Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, som her ses med sikkerhedsvest på, førte grabben på gravkoen, da det første spadestik skulle tages. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Snart skyder ny skøjtehal op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Snart skyder ny skøjtehal op

Hørsholm - 30. maj 2017 kl. 05:06 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om et års tid er Hørsholm Kommune blevet en skøjtehal rigere, og mandag eftermiddag blev det første spadestik til byggeriet af den nye træningsskøjtehal taget. Formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Nadja Maria Hageskov (K) førte grabben på gravkoen, da der blev taget hul på asfalten for at markere begivenheden.

- Vi lever i en konkurrenceorienteret tid, og vi er som kommune og politikere afhængige af at kunne tilbyde de bedste rammer til borgerne. Og hvis vi også vil tiltrække nye borgere til kommunen, skal vi kunne udbyde nogle faciliteter og tilbud, som er særegne og sætter Hørsholm på landkortet. Den gode Poul Henningsen (arkitekt og forfatter, red.) sagde: »Intet er farligere end ufarlighed«. Min personlige forståelse af dette er, at vi skal turde at gå nye veje, turde at påtage os villighed til at tænke anderledes og derigennem skabe den dynamik, som bringer os ind i fremtiden. Et skridt på vejen i vores fortsatte udvikling er således en ny træningsskøjtehal med tilhørende nye parkeringspladser, sagde Nadja Maria Hageskov.

Der har langt fra været politisk enighed om at berige Hørsholm Kommune med endnu en skøjtehal til 45 millioner kroner. For et år siden blev de første 23 millioner kroner til projektet frigivet, og i aftes på kommunalbestyrelsesmødet skulle de resterende millioner frigives. Det blev godkendt af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Borgerlisten, Radikale Venstre og Konservative, mens Liberal Alliance, Venstre og løsgængeren Gitte Burchard stemte imod.