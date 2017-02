Se billederne: Slot åbner for Saunagus

- Det er anden gang, at vi prøver saunagus her på Kokkedal Slot. Jeg har også prøvet det i DGI-byen og på Skodsborg Kurcenter, men her skal vi ikke køre så langt. På Kokkedal Slot får vi en æstetisk helhedsoplevelse, fordi hele slottet byder på flotte og afstressende rammer. Når jeg kommer her til en gang saunagus, så føler jeg mig priviligeret og forkælet. Jeg føler mig rig, og det er som at træde ind en anden verden - fjern fra hverdagens stress og jag, forklarer Malou Overbeck.

- Sidste gang, vi var her, fortalte gusmesteren et eventyr, mens vi sad og slappede af i saunaen. Det var helt vildt lækkert at høre Grimms eventyr om de fire kunstfærdige brødre, men samtidig havde jeg det meget ambivalent, for jeg ønskede flere gange, at nu måtte han gerne blive færdig med historien. Det gik simpelthen ikke hurtigt nok for mig. Det tænkte jeg en del over bagefter. Det var en øjenåbner, for jeg ser det som et symptom på den fortravlede hverdag, hvor vi hurtigt skal videre til det næste, lyder det med et smil fra Hans Christian Overbeck i Frederiksborg Amts Avis mandag.