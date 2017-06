Se billederne: Institution får stempel på sangglæde

Se billedserie Institutionen Koglerne blev fredag certificeret »Sangglad« daginstitution som en af de første i landet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hørsholm - 10. juni 2017

Skov- og musikbørnehaven Koglerne kan noget helt særligt med sang, og det kan de nu skilte med. I går modtog de nemlig som en ud af seks daginstitutioner deres certificering som »Sangglad« daginstitution, og det blev naturligvis fejret med en sang-fest i børnehaven.

Koglernes leder Lars Lindkvist Madsen glæder sig over at være blevet en Sangglad institution.

- Det er en enorm gevinst, at sang og musik er så godt til at skabe fællesskaber, og vi har også fået meget positive tilbagemeldinger fra forældrene, som kun er kede af, at de ikke altid kan synge med på de sange, børnene kommer hjem og synger. Jeg synes, det er gået op for os, at der er mange ting, som ikke er så selvfølgelige, som vi gik og troede. Da jeg var barn, var man med i fællesskaberne, man sang og fik godnathistorier, og der var en anden nærhed end i dag, hvor forældrene har travlt, og der er skarp konkurrence fra iPads. Jeg oplever, at vi forsøger at genskabe den nærhed i vores lille åndehul her i Koglerne, siger Lars Lindkvist Madsen.

Personalet i Koglerne har forud for certificeringen gennem næsten et år fulgt et intensivt forløb med vægt på sangglæde, kreativitet og musikalske kompetencer tilrettelagt af Sangens Hus' projekt Sangglad i samarbejde med sangkraftcentret Roskilde synger. Som en af de første certificerede institutioner har Koglerne været med til at teste og forme det forløb, som de kommende institutioner i projekt Sangglad kan se frem til at deltage i, og det sidste år har børnehaven haft tilknyttet en musikuddannet sangkonsulent. Sådan fortsætter det i to år endnu, hvor personalet modtager sangfaglig sparring og derudover selv vil stå for sang-initiativerne. Efter tre år i projektet er Koglerne klædt på til selv at videreføre deres egen sangkultur. Og ifølge pædagog Anette Bejerholm er personalet allerede blevet mere bevidste om brugen af sang og musik.

- Vi har blandt andet lært, hvordan man kan opbygge et forløb, hvor sang er drivkraften, og så har vi også lært nogle små øvelser, vi kalder »fokus-samlere«, som er gode til lige at få samling på børnene, hvis vi kan se, at de er på spring til et eller andet. Derudover har vi også lært rigtig meget af at få bragt kroppen i spil og skabt bevægelse sammen med sangene, og vi kan se, at det gør rigtig meget for børnenes hukommelse, når vi bruger bevægelser til en sang, fortæller Anette Bejerholm.

Projektet med de Sangglade institutioner, er støttet af Nordea-Fonden med 16 millioner kroner, og frem mod 2020 er det Sangens Hus' mål, at 100 institutioner skal have papir på, at de kan noget særligt med sang.