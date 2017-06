Se billederne: Hockeyspiller fik hue i hus på tre år

Selvom William Boysen drømmer om en professionel ishockey-karriere, har det været vigtigt for ham at få en studentereksamen. Det kunne lade sig gøre gennem TeamDanmark-ordningen, som gør det lettere at kombinere en ungdomsuddannelse med elitesport. TeamDanmark-ordningen giver også mulighed for at forlænge gymnasietiden med et år, så man har fire år til at få sin studentereksamen, men William Boysen valgte af hensyn til sin alder at gennemføre på tre år.