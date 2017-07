Se billedserie Hørsholm tog godt imod Lagkagehusets nye café og drive-in. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Fuldt hus i nyt Lagkagehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Fuldt hus i nyt Lagkagehus

Hørsholm - 11. juli 2017 kl. 20:31 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

450 mennesker lagde vejen forbi Lagkagehusets nye café og drive-in allerede inden frokost, da Lagkagehuset slog dørene op til en ny café og drive-in tirsdag på Syrenvej.

Læs også: Lagkagehuset åbner ny café i Hørsholm

- Vi er blevet taget virkelig godt imod. Vi åbnede klokken seks, og allerede ti minutter i seks stod de første kunder ude foran, siger Amy C. Jensen, der er butikschef i den nye Lagkagehuset.

Hun suppleres af Sisse Baungård Thomsen, træningschef i Lagkagehuset:

- En far kom med sin søn som de første kunder. De bor tæt på og havde flag med til os. Det var så sødt, siger hun.

Lagkagehusets nye sted i Hørsholm består af et stort caféområde og et helt nyt drive-in bageri, hvor man kan få alt fra menukortet.

- Jeg har allerede hørt en sige: »Hvor er det smart med drive-in, når jeg har børn med i bilen«, fortæller Amy Jensen, mens Sisse Baungård Thomsen har fået indtryk af, at kunderne også sætter pris på café-miljøet:

- Jeg har hørt folk sige, at der virkelig har manglet en café her i Hørsholm, og vi kan også allerede se, at folk sætter sig og hygger sig og bruger faciliteterne, siger hun.

Også Lagkagehusets direktør Jesper Friis var med på åbningsdagen. Han er glad for at have fundet et sted til Lagkagehuset i Hørsholm.

- Vi synes, det er et spændende sted for os at være. Vi oplever, at der er spændende kunder, som tager godt imod alt det, vi gerne vil i forhold til mad og kvalitet, siger Jesper Friis.

Lagkagehusets nye café har også fået nyt menukort, som er inspireret af Lagkagehusets butikker i London. Udvalget byder eksempelvis på en avocadomad med smilende æg og en tapasanretning.

- Vi prøver at tage det, vi har lært i London, med hjem til Danmark og teste konceptet. Derfor bliver caféen i Hørsholm også lidt et laboratorium for os, forklarer Jesper Friis.

Forud for butiksåbningen har Lagkagehuset ansat 15 nye medarbejdere fra lokalområdet. De næste to uger er der særlige åbningstilbud i caféen. Butikken har åbent fra klokken 6 til klokken 19 i hverdagene og fra klokken 6 til 17 i weekenden og på helligdage.