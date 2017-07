Se billederne: Betina står bag bryllupsfesten

Se billedserie Betina Sjöholm Rønne startede i 2014 sit eget firma og blev bryllupsplanlægger. I dag har hun været med til at arrangere over 50 bryllupper, har 12 ansatte og har netop fået egen brudekjolebutik. Foto: Allan Nørregaard

Hørsholm - 28. juli 2017

Betina Sjöholm Rønne er bidt af bryllupper. De store, de små, de kirkelige, de borgerlige, de anderledes, de traditionelle og de helt ekstraordinære. Da 29-årige Betina Sjöholm Rønnes forældre i 1996 skulle giftes, blev hun bedt om at være brudepige. Og så var der ingen vej tilbage for den lille pige, som gik med en bryllupsplanlægger i maven.

- Jeg elsker bryllupper, siger Betina Sjöholm Rønne med tryk på elsker og fortsætter:

- Jeg har altid været glad for at arrangere fester, og mine børnefødselsdage har altid haft et tema. Som ung så jeg »The Wedding Planner« med Jennifer Lopez et hav af gange og tænkte: »Det dér, det skal være mig en dag«.

I 2014 tog Betina Sjöholm Rønne det første skridt - netop som hun selv var blevet forlovet og skulle planlægge sit eget vinter-slotsbryllup. Hun oprettede hjemmesiden »Maid of Honour«, som i dag tilbyder både en lille hjælpende hånd til bryllupsfesten og den helt store pakke, hvor brudeparret ikke selv behøver røre en finger. I dag beskæftiger Betina Sjöholm Rønne og hendes mand Rasmus Sjöholm Rønne 12 ansatte, og 1. april overtog hun brudekjolebutikken Casa Lezar med over 400 brude- og gallakjoler på Frederiksborggade i København.

- Jeg har hele tiden drømt om selv at få en butik, fordi jeg rigtig gerne vil kunne tilbyde brudeparrene, at de kun behøver komme ét sted, for at få alt på plads inden den store dag, siger Betina Sjöholm Rønne og fortæller, at det også er idéen bag navnet »Maid of Honour«.

- En Maid of Honour forbindes ofte med brudens førstebrudepige, og selvom vi ikke skal overtage veninde-rollen, vil Maid of Honour være den nærmeste i forhold til bryllupsplanlægningen og gå mindst lige så meget op i det, som parrene selv. Vi lærer parrene rigtig godt at kende, og når vi er med i kirken og til festen, må jeg sommetider tage mig selv i at få en klump i halsen, fordi jeg er så glad på parrets vegne.

