Se billedserie Jægerne, der før var noget af det første publikum mødte, mangler også. Her ses museumsinspektør Julie Friis. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: 90 lastbiler skal flytte museum

Hørsholm - 06. juli 2017 kl. 05:53 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1687,5 meter lastbil - eller 90 lastbiler med anhænger - anslår Jagt- og Skovbrugsmuseet, at der skal til for at flytte hele museets samling til Djursland, hvor Jagt- og Skovbrugsmuseets genstande fremover skal stå udstillet på det nye fusionerede Det Grønne Museum.

Men før museumsgenstandene overhovedet kan læsses på flyttebilerne, skal de pakkes forsvarligt. Og det kræver både tid og kreativitet.

- Vi har ansat fem nye medarbejdere - fire konservatorer og én registrator - som i to hold står for at pakke tingene ned, fortæller Julie Friis, der er museumsinspektør, og fortsætter:

- Pakningen skal jo ske på forsvarlig vis, så der ikke sker noget med genstandene, og det betyder, at der bliver brugt rigtig mange stofbændler, meter lagenlærred og silkepapir. Derudover bygger vi selv nogle specielle paller til de ting, som ikke kan være på normale paller, for vores hovedregel er, at intet må rage ud over pallerne.

Jagt- og Skovbrugsmuseets samling skal flyttes fra cirka 3500 kvadratmeter udstillingsområde til 5700 kvadratmeter udstillingsområde på Det Grønne Museum, som dog skal deles med fusionsmakkeren Landbrugsmuseet.

Og selvom det er en smule trist for de medarbejdere, der har været ansat på Jagt- og Skovbrugsmuseet i en årrække, at se Jagt- og Skovbrugsmuseet blive pakket ned, er museumsarbejdet ikke blevet mindre vigtigt.

- Alle er indstillede på, og går meget op i, at det her skal blive godt. Derfor føles vores arbejde også stadig enormt vigtigt, fordi vi gerne vil passe så godt på Jagt- og Skovbrugsmuseets ting som muligt, ligesom vi gerne vil give dem så gode vilkår, som vi kan, fremadrettet, siger Julie Friis.

Jagt- og Skovbrugsmuseet forventer, at de første lastbiler med museumsgenstande vil trille ud af Hørsholm i efteråret.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.