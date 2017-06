Se billedserie Kommunens 4.-klasser kunne onsdag forsøge sig med et væld af aktiviteter, da Skoleidrættens forårsfestival løb af stablen på Usserød Skole. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: 4.-klasser fik sved på panden

Hørsholm - 01. juni 2017 kl. 07:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Anna Törnqvist Jensen Hørsholm Kommunes 4.-klasser trodsede onsdag blæst og en smule regn, da der var idrætsfestival på Usserød Skole. Festivalen, som Dansk Skoleidræt og Nordea-Fonden står bag, trak 220 børn til Usserød Skole, og de fik mulighed for at prøve kræfter med karate, floorball, dans og meget mere, da flere lokale foreninger gav børnene en forsmag på forskellige sportsgrene.

- Med lange skoledage er det vigtigt at have en fysisk aktiv hverdag, og denne her dag giver mulighed for, at børnene kan få lov at prøve nogle af de aktiviteter, der er i lokalområdet, og have det sjovt med det, siger Line Larsen, der er idrætslærer på Usserød Skole og på dagen var lokal »festivalchef« sammen med sin kollega Ann Piaster.

Dansk Skoleidræt og DGI havde i samarbejde med Dansk Floorball Forbund, Dansk Softball Forbund, Shin-Go-Ryu karate Hørsholm og HUI Håndbold sørget for at give skoleeleverne sved på panden på dagen, og det er ifølge Line Larsen vigtigt, efter skolereformen er trådt i kraft.

- Når man først har fri klokken 15.15, er der ikke meget tid, og så kan det nemt blive sådan, at man går hjem og sætter sig. Derfor sætter denne her dag fokus på bevægelse og viser, at man sagtens kan have det sjovt med at bevæge sig, og det er vigtigt, for antallet af børn, der går til fritidsaktiviteter, er dalende, siger Line Larsen, der også håber, at festivalen kan gøre børnene opmærksomme på andre sportsgrene end de mest gængse.

- Vi har prøvet at brede paletten lidt ud, så det ikke kun er fodbold og basket, men også nogle andre former for aktiviteter og så forskellige aktiviteter som muligt, så vi kan vise børnene, at man kan være aktiv på mange forskellige måder, siger Line Larsen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.