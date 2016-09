Se billeder: Vildt og kager på museums sidste høstmarked

- Jeg synes, det har været en god og fredelig dag. Selvfølgelig er der blevet snakket lidt i krogene om, at det er det sidste marked, men det er nu ikke noget, vi har mærket det store til. Det skulle da lige være, at vi måske har behov for at gøre opmærksom på, at vi altså stadig er her, og der stadig er noget at se, siger museumsinspektør Julie Friis.