Se billedserie Efter hospitalet lukkede i 2011 stod det i flere år hen og blev udsat for massivt hærværk. Nu har kommunen købt grunden, og der er planer om et stort boligprojekt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Se billeder: Nedrivning koster Hørsholm sjæl

Hørsholm - 20. januar 2017 kl. 06:46 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdspladser, fødsler og indlæggelser. Mange mennesker har været i kontakt med Usserød Sygehus, inden det i 2011 lukkede og siden har stået tomt. Før jul besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at rive de tre sidste bygninger ned på Hospitalsgrunden - deriblandt også den ældste og bevaringsværdige bygning fra 1896. Og det er rigtig ærgerligt, mener Ida Rosenstand Klahn, afdelingschef på Museum Nordsjælland.

- Det er et stort tab, at man mister den synlighed i form af bygningerne, som er et symbol på Hørsholms udvikling, siger Ida Rosenstand Klahn.

Bygningerne må lade livet for at give plads til et boligprojekt på den 58.000 kvadratmeter store grund. To af de tre arkitektfirmaer ville dog gerne bruge bygningerne til noget, men det politiske flertal ønskede ikke, at bygningerne skulle anvendes til kommunale formål og besluttede derfor at rive bygningerne ned, mens maskinerne allerede er i gang.

Men den beslutning koster området sjæl, mener Ida Rosenstand Klahn.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke kan se, at nogle lidt kortsigtede økonomiske hensyn gør, at man tager beslutningen og river bygningerne ned. Man kan pege på en masse andre projekter, hvor det er lykkedes at integrere det historiske og det nye, siger Ida Rosenstand Klahn og nævner Carlsberg Byen i København som eksempel.

- Her har man bevaret de gamle bygninger i et nyt projekt, fordi det kan tilføre noget ekstra og øge værdien af området både kulturelt og æstetisk. Bygningerne giver området en identitet og noget sjæl, og bygningerne står i sig selv smukt og kunne sagtens være brugt til private ejendomme. Derfor er det ærgerligt, at man ikke har tænkt det ind i det nye projekt, og det er synd og skam for Hørsholm, siger hun.

