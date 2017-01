Se billeder: Kampen for overlevelse set på nært hold

I en længere årrække har Jerry Ritz været aktiv i Røde Kors Hørsholm, og han har været med til at beslutte, at Røde Kors Hørsholm over en tre-årig periode donerer 500.000 kroner om året til Madagaskar. Donationerne støtter venskabsprojektet »Mendrika«, der betyder »Et værdigt børneliv«, og i december fik Jerry Ritz selv mulighed for at se, hvordan Røde Kors gør en forskel i et af verdens fattigste lande, da han var på 10 dages studierejse sammen med 11 andre frivillige fra Røde Kors.