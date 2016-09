Se billeder: Idéer til Hørsholms nye bydel afsløret

Se billedserie Cobe og Vandkunstens vision for Hospitalsgrunden Foto: dej

Hørsholm - 07. september 2016 kl. 05:57 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boliger, natur, biler under jorden og en park, der er åben for alle. Det var fælles for forslagene til, hvad der skal ske på Hospitalsgrunden. Tre arkitektgrupper afslørede på et borgermøde mandag aften deres idéer, og borgmester Morten Slotved (K) lagde ikke skjul på, at han glæder sig til udvikle Hospitalsgrunden, som kommunen købte sidste efterår.

- Hørsholm vil begejstre, og jeg kan da se, at det her er et af de steder, vi har mulighed for at være med til at begejstre. Vi har arbejdet med det her projekt i rigtig lang tid, og nu står vi med de første forslag. Alle tre løser opgaven til rigtig flotte karakterer, og der er rigtig gode tanker bag alle tre forslag, sagde borgmesteren blandt andet.

Lilletrommen var fyldt til randen, da arkitektgrupperne løftede sløret for forslagene men Morten Slotved understregede også, at det blot er idéer.

- Vi er stadig i idéfasen, og vi har ikke truffet nogle valg om, hvor vi skal hen, sagde han.

Norske Snøhetta fremlagde som de første deres forslag for fremtiden på Hospitalsgrunden, som de ser som et kompas, Hørsholm-kompasset. Cobe og Vandkunsten ser Hospitalsgrunden som et ankerpunkt og ønsker at bevare grunden som et grønt område. Endelig var det SLA, Dorte Mandrup og Niras' tur til at præsentere deres forslag, som har en stor offentlig søpark som omdrejningspunkt. De vil bevare alle eksisterende træer på Hospitalsgrunden og skabe et nyt »Usserød Søpark arboretum«. Samtidig vil også de holde bilerne under jorden.

De næste 14 dage kan interesserede se nærmere på de tre gruppers forslag, som står udstillet i Trommens foyer. Input og idéer kan sendes til kommunen på www.hospitalsgrunden.horsholm.dk, og da kommunen har valgt at arbejde med parallelopdrag, kan de bedste idéer fra de tre forslag også kombineres.

