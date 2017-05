SMS'er skal få bevægelse på skoleskemaet

Send en sms og få en øvelse, der skal sikre bevægelse for skoleelever, retur. Sådan lyder opskriften på iværksætterne Andreas Sabroe og Stefan Kop Gunnøs seneste idé. De to barndomsvenner fra Hørsholm har sammen firmaet 2BeFound, og nu vil de bidrage til at sikre bevægelse i skoletiden.

- Lærere, som aldrig har indtænkt bevægelse i deres undervisning, kan godt have svært ved at finde på øvelser og måske også være lidt nervøse ved at kaste sig ud i at have bevægelse som en del af undervisningen. Derfor vil vi gerne gøre det nemt at gå til, siger Andreas Sabroe, der selv arbejder som skolelærer på Rudersdal Lilleskole.