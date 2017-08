SE BILLEDERNE: Kulturdag byder på noget for alle

Se billedserie Det meste af dagen bød på solskin, så øl, sodavand og mad kunne nydes udendørs. Foto: Kim Rasmussen

Hørsholm - 21. august 2017

Ridebanen i Hørsholm lagde lørdag græs til over 12 timers kulturdag, som blandt andet bød på open air biografforestilling af filmen Mamma Mia, jazz i ølteltet, politikere på jagt efter opmærksomhed, hoppeborg, ballondyr og selvfølgelig koncerter med blandt andre Anja Nissen, genforenede Back to Back og mange pigers yndlingsdrenge i Citybois. Og alle delene, der udgør Kulturdagen, løb problemfrit og godt af stablen, fortæller musikchef i Trommen Bina Hjorth, der fremhæver Kulturdagen som et mødested for rigtig mange mennesker.

- Jeg synes først og fremmest, at dagen forløb rigtig godt, og der var rigtig mange mennesker kontinuerligt igennem hele dagen. Jeg hører rigtig meget, at folk siger, at de synes, at det er fedt, at de kan komme til Kulturdagen, og så møder de altid en masse mennesker, som de kender. Det er, der mange, der synes er rigtig hyggeligt, og det er jo lige præcis en stor del af idéen bag Kulturdagen; at man i en travl hverdag har tid til at sætte sig ned og hygge sig med hinanden, siger Bina Hjorth, der også glædede sig over koncerten med Back to Back.

- Back to Back var rigtig gode, for de har sange, som man mange kan synge med på, og det giver også god stemning, siger Bina Hjorth, som også glæder sig over koncerten med pigehjerteknuserne i Citybois, som også spillede til Kulturdagen sidste år.

I år havde de dog band med, hvilket Bina Hjorth synes fungerede »helt vildt godt«.

Foran scenen sad da også et par dedikerede fans af Citybois. De såkaldte Citygirls havde været foran scenen, hvor drengene skulle spille klokken 18.15, siden lørdag morgen omkring klokken 08.00. En af pigerne, Mia Wagner Sørensen, havde sågar taget turen fra sin hjemby Hobro for at se drengene.

- Jeg så dem i går (fredag, red.) i Viborg, og så tog jeg toget hertil i nat, så jeg kan se dem igen, siger Mia Wagner Sørensen, inden hun sætter trumf på:

- Og så skal jeg se dem igen i nat klokken 1, hvor de skal spille i Roskilde.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis mandag.