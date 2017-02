Rungsteds kyst skal sikres mod kraftige storme

- At bruge flere millioner kroner på reparationer er rigtig ærgerlige penge, og vi kunne næsten have fået en halv kystsikring for de penge. Nu vil vi simpelthen i gang med at sikre kysten, for sådan nogle storme vil fortsat komme, siger Peter Antonsen (Borgerlisten), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, til Frederiksborg Amts Avis.