Rungsteds første studenter hejste flaget

Mandag sprang de to første studenter ud på Rungsted Gymnasium. Det var i år Benjamin Qvist fra 3.v og Katrine Eisfeldt Linde fra 3.x, som var oppe i henholdsvis Biotek og Matematik A. Begge afslutter med flotte gennemsnit, og Katrine Eisfeldt Linde toppede dette med at afslutte med topkarakter og kunne således skrive et 12-tal i huen. Begge skulle efter at være blevet fejret af familie og venner ud at hejse flaget sammen med rektor Mogens Hansen.