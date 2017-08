Rungstedgaard på Sukkertoppen

- Der er en god grund til, at kagerne på Rungstedgaard er lidt sværere at modstå end mange andre steder. Vores to dygtige konditorer Nadia Mailind Groth og Helle Thrige Nielsen er nemlig kommet gennem nåleøjet og har sikret sig en plads i TV2s stort opsatte underholdningsprogram, hvor Mette Blomsterberg er vært. Nadia og Helle har fået et wildcard i semifinalen og er nu videre til finalen, siger Stine Gregersen Kold.

- Vi har sat landets bedste konditorer i stævne i en konkurrence, hvor vi hver uge møder professionelle konditorhold fra Danmarks absolutte kage- og bageelite. De får lov til at konkurrere i alt fra karameliserings-kompetencer til spektakulære blikfang i kampen om at nå den store bryllupskagefinale, hvor kun et hold kan vinde. Undervejs får seerne lov til at være med helt tæt på, når konditorerne går i konkurrencemode for at skabe de mest imponerende og uimodståelige kager og desserter, forklarer Thomas Richardt Strøbech.