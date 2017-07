- Ideen er, at der skal være noget at opleve for hele familien hver eneste dag ? ikke mindst bliver der en masse musik rundt omkring i havnen, fortæller Knud Erik Nordby om Rungsted Havnefestival onsdag-søndag den 23.-27. august.

Rungsted Havnefest har fået vokseværk

Hørsholm - 21. juli 2017 kl. 10:10 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Efter tre år holdt vi en tænkepause i fjor - men nu er vi tilbage i en større udgave.

Sådan siger Knud Erik Nordby, som er formand for Erhvervsforeningen for Rungsted Havn, der for fire år siden genoplivede havnefesten.

Og havnefesten, som tidligere startede fredag aften og sluttede søndag, har fået vokseværk og er blevet til en havnefestival med start onsdag aften den 23. august og masser af indslag frem til og med søndag den 27. august.

- Ideen er, at der skal være noget at opleve for hele familien hver eneste dag - ikke mindst bliver der en masse musik rundt omkring i havnen, fortæller Knud Erik Nordby.

Borgmester Morten Slotved (K) åbner Rungsted Havnefestival onsdag den 23. august klokken 17 musikalsk suppleret med Vedbæk Garden, som går spillende rundt på havnen.

Det bliver et miks af kendte indslag tilsat en masse nyt. De mange foreninger på havnen viser deres aktiviteter frem med mulighed for at publikum kan prøve at sejle, padle, ro osv.

Flere butikker går sammen om modeshow, levende musik kan opleves ude og inde på flere restauranter, og der bliver fælles-zumba samt en mulighed for en helikoptertur over Rungsted.

Der vil hver eneste dag være noget for alle aldre - men der bliver ekstra fokus på børnene torsdag, som er en særlig børnedag:

- Her er der bl.a. mulighed for at spille fodbold, se basketball-opvisning, kigge på en Formel 4-racerbil, gå på skattejagt, dyste i krabbevæddeløb eller teste hoppeborgen, nævner Knud Erik Nordby, som nogle af indslagene.

Et enkelt fast punkt er udgået af programmet: der bliver ikke noget loppemarked i år.

I øjeblikket pusles programmet færdigt, og der vil derfor løbende komme flere indslag til. De kan følges på www.rungstedhavnefest.dk.