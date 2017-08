Se billedserie Hørsholm Baksetballklub gav mulighed for at prøve at ramme kurven med bolden. Foto: Erling Madsen Foto: Erling Madsen

Rungsted Havn festede i fem dage

Hørsholm - 28. august 2017 kl. 09:15 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vrimlede med aktiviteter for store og små til dette års Rungsted Havnefestival, som i år allerede startede onsdag aften og fortsatte frem til søndag. Borgmester Morten Slotved (K) åbnede festlighederne onsdag klokken 17 og blev musikalsk suppleret af Vedbæk Garden. Alle dage har der været et hav af aktiviteter og sjov på til vands og til lands. Og det er en tilfreds Ulla Joensen, arrangør af Rungsted Havnefestival, som søndag kan gøre status.

- Vi er glade og meget tilfredse. Vi har været godt besøgt, og der har været en god, bred interesse for alle tingene. De gæster, jeg har talt med, har givet udtryk for, at det har fungeret rigtig godt, og der tegner sig generelt et positivt billede, siger Ulla Joensen.

At havnefesten i år var udvidet til at omfatte fem dage, viste sig også at være en succes.

- Der har været masser mennesker på havnen alle dage, selvom vi torsdag og fredag var lidt udfordret af vejret, der ikke bød på fuld sommer, og fredag var vi udfordret af en skarp vind, siger Ulla Joensen og tilføjer, at havnefestens musikalske indslag var et hit.

- Da Sussi og Leo spillede fredag aften, var det næsten ikke til at komme frem for folk, og Maria Montell fyldte også havnen lørdag aften med masser glade mennesker.

Ulla Joensen lover, at Rungsted Havnefestival vender tilbage til næste år, og hun mener, at havnefesten fortsat tjener en vigtig funktion.

- Det er vigtigt, at Rungsted og Rungsted Havn kommer på landkortet. Vi har et opland, som ikke har noget vand omkring sig, og dem skal vi have i tale. Og det er vigtigt, at vi får lokket folk herned, så vi kan vise, hvad vi egentlig kan byde på, for Rungsted Havn er meget mangfoldig. Vi vil meget gerne sætte fokus på alle aktiviteterne, samtidig med at vi naturligvis gerne vil støtte butikkerne i at skabe omsætning hele året rundt. Rungsted Havn er en perle på kysten, og det er ikke ret mange andre steder, man har det udbud, siger hun.