Røde Kors i Hørsholm sender mad til Afrika

Hørsholm - 28. maj 2017 kl. 06:24 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestyrelsen for Røde Kors i Hørsholm har besluttet at sende akut nødhjælp til en helt særlig nødhjælpsoperation i det hungersnødsplagede Sydsudan. For et beløb på 201.700 kroner er det blevet muligt at fylde tre store Hercules transportfly med mad. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Hvert fly har plads til mad til 960 mennesker i en hel måned. Maden består af store sække med korn, bønner, majsblanding, sukker og salt.

FN har erklæret hungersnød i dele af Sydsudan, og i det næsten uigennemtrængelige sumpområde El Sudd ved Nilen, er Røde Kors nu nødsaget til at droppe mad ned fra luften.

- Det er noget, Røde Kors normalt aldrig gør, men det er eneste måde, at nå frem til de tusindvis af mennesker, der er flygtet fra krigen og ind i sumpområderne i det nordøstlige Sydsudan. Det kan lyde underligt, men den eneste måde, vi kan nå frem med hjælpen er at flyve nødhjælpen ud med store fragtfly og kaste maden ned i sække fra luften. Og det er den eneste mad, familierne får. Lasten i de tre fly vil sikre mad til 2880 børn og voksne i en hel måned, siger Jerry Ritz, der er kommunikationsansvarlig og bestyrelsesmedlem i Røde Kors Hørsholm.

Flere års interne kampe har drevet halvdelen af landets befolkning på flugt. Tæt på to millioner mennesker lever lige nu som internt fordrevne, og tusindvis af familier har mistet deres jord, husdyr og hele deres livsgrundlag. Ifølge FN står en million mennesker på randen af hungersnød. I Sydsudan har flere år med konflikt efterladt fem millioner mennesker med akut behov for fødevarehjælp. Af dem er 100.000 allerede ramt af hungersnød.

Katastrofen i Sydsudan eskalerer på grund af intensiverede kampe og deraf følgende kolera og sult.

- Vores primære bekymring lige nu er gravide og børn, der er flygtet til det store sumpområde El Sudd langs Nilen, og som derfor er ekstremt vanskelige at nå. De lever her af vand-liljer, frugter og blade og ekstremt mange er underernærede og i akut livsfare, siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors, og fortsætter:

- Den eneste måde, vi kan få mad ind til dem, er ved at flyve den ind på Hercules-fly og droppe maden ud fra flyene. Vi har ansatte på jorden til at tage imod og fordele maden til de mest udsatte. Food drops er noget, vi sjældent laver, fordi det er en dyr og besværlig måde at lave nødhjælp på. Men den er livsnødvendig lige nu.

Formand for Røde Kors i Hørsholm Jørgen Jørgensen fortæller i Frederiksborg Amts Avis, at han er glad for, at Hørsholm har mulighed for at støtte så markant:

- Vi har fået rapporter fra Dansk Røde Kors egne medarbejdere, som er i landet, om den helt særlige humanitære katastrofe, og om hvordan børn og voksne ikke længere kan overleve af det mad, de kan finde i naturen. Vilde frugter, kerner og blade fra træerne. De har ikke anden mad, end den Røde Kors giver dem. Vi er derfor glade for, at vi i Hørsholm har mulighed for at støtte så markant økonomisk med nødhjælp, siger Jørgen Jørgensen.

Han understreger, at det skyldes knapt 200 frivillige, som driver Røde Kors butikken, der på sjette år er den genbrugsbutik, som giver det største overskud i Danmark.