Rektor revser regionsrådet

Sådan lyder kritikken fra rektor på Rungsted Gymnasium, Mogens Hansen, som er utilfreds med, at Regionsrådet ikke vil anbefale over for Undervisningsministeriet, at Rungsted Gymnasium får lov at udbyde HHX. Skolen har i omkring halvandet år arbejdet mod at få lov at udbyde HHX, men nu ser drømmene ud til at være knust.