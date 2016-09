Sammen har André Hilaire og Ulla Walbum startet firmaet Get Global, hvor de vil arrangere udlandsrejser og »dannelsesrejser« for unge. De har kontor i Iværk & Vækst Huset. Foto: Allan Nørregaard

Rejser skal sætte de unges liv i perspektiv

Hørsholm - 09. september 2016 kl. 06:02 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tanzania, Xanxibar, Kilimanjaro, Ecuador og Amazons, Galapagos og Cambodja er nogle af de rejsemål, det nye firma Get Global tilbyder adventurerejser til for unge mellem 18 og 30 år. Bag Get Global står André Hilarie og Ulla Walbum, som begge har over 20 års erfaring i branchen. André Hilarie kom dog senest fra en stilling som erhvervskonsulent i Hørsholm Kommune, og nu er de to flyttet ind på et kontor i Hørsholm Erhvervs Netværks Iværk & Vækst Hus på Ved Klædebo. Herfra drømmer de om at give unge mennesker én på opleveren.

- Vi synes, det er sindssygt inspirerende at arbejde med unge mennesker og få dem ud i verden. Vi satser på ukendte lande i Afrika og Sydamerika for at give de unge en oplevelse af en helt anden kultur og en anden del af verden, hvor det er meget lidt man skal gøre for at hjælpe. På den måde bliver de unge bedre rustede til det, der venter, når de kommer hjem, siger Ulla Walbum.

André Hilaire og Ulla Walbum vil gerne have fat i de unge, som netop er blevet færdige med 3.g, og nu har et sabbatår.

- Alle unge mennesker bør rejse ud og opleve verden for at forstå sig selv. De vender hjem med en bedre indsigt, siger André Hilaire og fortsætter:

- Det er jo en slags dannelsesrejser, vi tilbyder. Serviceniveauet er ekstremt højt i Danmark på alle parametre, og det er rigtig sundt at få sat det i perspektiv.

Selvom rejserne ikke er luksusrejser, og det hele foregår i de lokales rammer, sørger André Hilaire og Ulla Walbum for, at det bliver en tryg oplevelse.

- Vi sammensætter rejserne, så de unge ikke går glip af noget undervejs. Samtidig rejser de i en gruppe, og vi sørger for, at det sker under trygge rammer. Det er særligt noget, der betyder noget for forældrene, som synes, det er rart at have et telefonnummer at ringe til, siger Ulla Walbom.

