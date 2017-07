Radikale vil kæmpe for opholdstilladelse til Yang

Kristian Hegaard (R), der er barselsvikar i Folketinget for Martin Lidegaard (R), var rystet, da han onsdag læste i Frederiksborg Amts Avis, at kinesiske Yang Lu, der har boet i Danmark i 13 år, endnu ikke har fået permanent opholdstilladelse.

- Jeg tænkte: Yang har skabt sit eget job - inden for noget, vi meget gerne vil have mere af i Danmark og noget, som på sigt kan skabe eksport og vækst for Danmark, hun har lært sproget og hun har taget en uddannelse. Hvad mere skal hun egentlig gøre? Det er jo netop det, vi rigtig gerne vil have til Danmark. Derfor synes jeg, det er helt urimeligt, at hun endnu ikke har fået permanent opholdstilladelse, siger Kristian Hegaard til Frederiksborg Amts Avis.