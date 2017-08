Politikerne skal under budgetforhandlingerne afgøre, om der skal afsættes penge til private vagter på Kokkedal Station. Foto: Lars Sandager Ramlow

Private vagter skal gøre station tryg

Hørsholm - 25. august 2017 kl. 06:01 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Utrygt. Sådan oplever mange, at det er at færdes på Kokkedal Station, efter sager om hærværk, vold og ballade har hærget stationen. DSB og 7-eleven kiosken har taget forholdsregler ved kun at sælge varer gennem en låge allerede fra klokken 19, ligesom bænke og andet inventar, der kan ødelægges, er blevet fjernet fra stationen. Nu har Miljø- og Planlægningsudvalget lagt op til, at private vagter i en forsøgsperiode på ét år skal patruljere på stationen. Men først skal pengene findes.

- Vi har på Miljø- og Planlægningsmødet fået oplyst, hvad det vil koste at have to eller tre mand gående på stationen, ligesom vi er blevet orienteret om, at der er et privat vagtselskab (Securitas, red.), som er positivt indstillede over for opgaven. Vi tager nu økonomien med til budgetforhandlingerne, som starter i dag og ser, om vi kan få afsat midler til at lave en ét-årig forsøgsperiode med et privat vagtværn, siger Kristin Arendt (K), medlem af Miljø- og Planlægningsudvalget.

Kristin Arendt har længe været positiv over for idéen om et privat vagtværn, og det er hun fortsat. Særligt efter kommunen nu har været i dialog med et privat vagtselskab.

- Den feedback, vi har fået fra dem (vagtselskabet, red.) går i høj grad ud på, at vagterne vil forsøge at skabe en dialog med de unge, der laver ballade på stationen. De er ikke ude på at skræmme nogen, men vil i højere grad have en mere pædagogisk tilgang til det, som forhåbentlig kan være med til at skabe den nødvendige ro, siger Kristin Arendt og fortsætter:

Liberal Alliance er dog ikke ovenud begejstret for idéen og melder forud for budgetforhandlingerne ud, at partiet ikke er parate til at smide penge efter et privat vagtværn.

- Jeg mener, det er en politimæssig opgave at tage sig af de problemer, der er på stationen, og at vi i stedet skal drøfte det med Nordsjællands Politi. Derudover mener jeg, det sender et forkert signal at have vagter gående på stationen. Hvis jeg selv kom til en station og blev mødt af et privat vagtværn, ville jeg da tænke over, hvad det dog var for et sted, jeg var havnet. Jeg er bange for, det vil give den helt modsatte effekt og skabe endnu større utryghed, siger Stine Darmer, der repræsenterer partiet i Miljø- og Planlægningsudvalget som stedfortræder for sygemeldte Troels Moe.