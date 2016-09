Formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, Peter Antonsen (Borgerlisten), mener ikke, der skal byfortættes ved Agiltevej. Foto: Lars Sandager Ramlow

Politisk nej til boligprojekt

Hørsholm - 08. september 2016

Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm har sagt nej til et stort boligprojekt på Agiltevej. Det var for stort, lyder dommen.

- Fire af os medlemmer i udvalget var helt enige om, at vi ikke ville det store projekt med en udbygning på 55-60 boliger. Det synes vi var for voldsomt, siger formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Peter Antonsen (Borgerlisten) og fortsætter:

- Jeg hører personligt også til dem, som ikke mener, der overhovedet skal byfortættes derude. Jeg mener, det er vigtigt at adskille den byudvikling, vi skal have, fra naturen. Vi skal have en skarp grænse mellem land og by, og i Hørsholm har det indtil nu været så enkelt, at vi med støtte i Fingerplanen kunne sige, at alt hvad der ligger øst for motorvejen er byudviklingsområde og alt det, der ligger vest for motorvejen er landområde, som ikke skal inddrages i byudvikling. Det mener jeg, vi skal fastholde.

Hørsholm Kommune modtog i december sidste år en ansøgning fra PA Ejendomme A/S om at opføre tæt-lav boligbebyggelse langs Agiltevej, som i dag ligger i landzone og skal holdes fri for boligbyggeri og byudvikling. Arealet langs Agiltevej, som ansøgeren ønsker at inddrage til formålet, ligger vest for Helsingør-motorvejen, grænser op til landsbyen Grønnegade og er 27.100 kvadratmeter stort. Venstres medlem af udvalget, Ove Petersen, stemte som den eneste for projektet.