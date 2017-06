Formand for Børne- og Skoleudvalget Otto B. Christiansen (K) glæder sig over at en ny SFO-takst er på plads. Han tror dog ikke på, at taksterne bliver bragt tilbage til det oprindelige niveau.Foto: Allan Nørregaard

Politikere vil se på SFO-takster igen

Hørsholm - 22. juni 2017

Det medførte en reel børneflugt fra kommunens SFO'er, da forældrebetalingen til SFO-ordningen for 4.-5.-klasserne ved årsskiftet blev hævet fra 476 kroner til 1772 kroner om måneden. Nu har en enig kommunalbestyrelse sagt ja til at sætte prisen ned til 980 kroner om måneden, efter takststigningen medførte, at 54 procent af børnene i SFO'erne over fem måneder er blevet meldt ud. Men flere partier vil sænke forældrebetalingen til de oprindelige 476 kroner.

Venstre kaldte på kommunalbestyrelsesmødet mandag aften den nye pris for »et plaster på såret«.

- Det er et plaster på såret, men i Venstre ser vi gerne, at de pasningstilbud, vi har i kommunen, er gennemtænkte og har kvalitet. Vi må ikke gå på kompromis med vores børn. Denne aftale er et kompromis og lad det gå for denne gang. Men kan vi ikke være enige om, at det er en ommer? Der er 250 børn, som er udmeldt af den gamle ordning. Jeg tvivler på, at alle forældrene har valgt at betale for den gamle SFO som en slags forsikring, såfremt de en dag virkelig har brug for pasning. Jeg er sikker på, at der er et behov for opsyn, aktivering og pasning af rigtig mange børn, sagde Venstres gruppeformand Annette Wiencken.

Den voldsomme takststigning på SFO-området blev vedtaget som en del af budgetbesparelserne sidste år. Socialdemokratiet var også med i budgetforliget, men de mener alligevel, at der er blevet begået en fejl.

- Vi er rigtig glade for, at Børne- og Skoleudvalget har taget de mange udmeldelser og forældreprotester til efterretning og delvist rullet takststigningerne tilbage. Så langt er vi glade, og vi ved godt, at vi har været med til at gennemføre de besparelser, som stigningerne var en del af, men vi mener, der er blevet begået en fejl. Derfor mener vi, man bør rulle hele takststigningen tilbage, siger gruppeformand Niels Lundshøj.

Formand for Børne- og Skoleudvalget Otto B. Christiansen (K) mener dog ikke, det er realistisk, at niveauet for forældrebetalingen bliver bragt tilbage til det oprindelige.

- Jeg synes, det er fremragende, at der er nogle partier, som vil tage det op til budgetforhandlingerne, og jeg glæder mig især meget til at se, hvor de vil finde pengene, siger Otto B. Christiansen og fortsætter:

- Den besparelse, vi lavede på SFO'en sidste år, svarede stort set til to gange, hvad vi betaler for dagplejen. Det er altså ikke peanuts, vi taler om, og de penge kan man ikke bare lige finde et sted, så jeg tror ikke, det kommer til at ske.