Politikere drømmer om at tage hospitalsgrund i brug

Der kommer endnu til at gå noget tid, før de første boliger skyder op på Hospitalsgrunden, hvor de gamle hospitalsbygningerne alle er blevet revet ned. Men der er ikke noget til hinder for, at grunden ikke kan tages i brug af byens borgere allerede nu, mener politikere.

- Det kunne være meget fornuftigt at få skabt nogle aktiviteter, så folk begynder at få et tilhørsforhold til Hospitalsgrunden allerede nu, siger borgmester Morten Slotved (K) i Frederiksborg Amts Avis fredag.

- Ungerådet er kommet med en masse gode idéer til at lave en masse forskellige aktiviteter på grunden, som man kan have midlertidigt. Vi har bedt om at blive præsenteret for nogle konkrete forslag og få en oversigt over, hvad det vil koste. Vi er nødt til at have noget mere konkret at forholde os til, inden vi kan beslutte noget. Men det ville være rigtig godt, hvis vi kan få noget i gang allerede henover sommeren, siger Nadja Maria Hageskov (K), der er formand i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget til avisen.