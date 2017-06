Se billedserie Otto B. Christiansen (K), der er formand for Børne- og Skoleudvalget, er positiv over for en privat SFO-ordning - hvis der er styr på økonomien vel at mærke. Foto: Lars Sandager Ramlow

Politikere åbner for privat SFO

Hørsholm - 27. juni 2017 kl. 09:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På det seneste har Hørsholm Kommune fået henvendelser fra borgere, som gerne vil oprette et privat SFO-tilbud. I kommunalbestyrelsen har man ikke afvist idéen.

- Vi har på det seneste fået et par diskrete henvendelser, om det er muligt at lave en SFO i privat regi. Det er vi selvfølgelig åbne over for, siger Otto B. Christiansen (K), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Der er dog lige en vigtig detalje, der skal være på plads, før politikerne siger ja til et privat tilbud.

- Vi vil gerne se en businesscase og en plan for, hvordan initiativtagerne vil gribe det an, inden vi siger endeligt ja. Men vi er positivt indstillet over for en privat SFO, hvis der er nogle, der kan få det til at hænge sammen økonomisk. Vi kunne dog godt tænke os at have lidt hånd i hanke med økonomien, siger Otto B. Christiansen.

Den kommunale SFO-ordning har på det seneste fået meget kritik, efter forældrebetalingen for SFO-ordingen til 4.-5-klasserne ved årsskiftet blev hævet fra 476 kroner til 1772 kroner om måneden. Det blev vedtaget som en del af budgetbesparelserne sidste år, og medførte en reel børneflugt fra kommunens SFO-ordning. Et notat, som Hørsholm Kommune har lavet, viser, at 54 procent af børnene i ordningen siden årsskiftet er blevet meldt ud. Politikerne har siden erkendt, at takststigningen var for markant og på det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev det enstemmigt vedtaget at sænke forældrebetalingen til 980 kroner, ligesom 6.-klasserne i fremtiden bliver omfattet af ordningen.