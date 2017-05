Borgmester Morten Slotved (K) står på mål for brugerbetalingen, siger han. Foto: Allan Nørregaard

Politik: Hellere brugerbetaling end skattestigning

Hørsholm - 10. maj 2017 kl. 05:02 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm har Danmarks højeste timepris, når det gælder sagsbehandling af byggetilladelser, viser en foreløbig opgørelse fra Dansk Byggeri. Men det skyldes, at Hørsholm Kommune hellere skruer på brugerbetalingen end skatten.

- Vi har en generel politik om, at vi tager fuld brugerbetaling for vores ydelser. Det skyldes, at vi mener, det er bedre at betale for ydelserne gennem brugerbetaling end over skatten, fordi vores fortjeneste ved at hæve skatten er så minimal på grund af udligningsordningen. Det ville være en rigtig dårlig forretning at opkræve betaling for vores ydelser over skatten, siger Peter Antonsen (Borgerlisten), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, til Frederiksborg Amts Avis.

Borgmester Morten Slotved (K) har en samstemmende forklaring.

- Jeg står på mål for, at vi har en dyr egenbetaling. Det skyldes, at vi skruer på brugerbetalingen i Hørsholm for at holde skatten nede, for hvis vi skulle kræve pengene over skatten, skulle vi sende pengene til Jylland på grund af udligningen. Det er en af konsekvenserne af de urimeligheder, som udligningen medfører, siger Morten Slotved.

I en pressemeddelelse ærgrer formand for Dansk Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen sig dog over, at Hørsholm placerer sig på førstepladsen med den dyreste timepris.

- Det er godt nok en ærgerlig titel, og jeg kan da også undre mig over, at Mariagerfjord Kommune kan sagsbehandle til en tredjedel af timeprisen i Hørsholm. Hvordan det hænger sammen, er svært at forklare, når det er de samme regler og skemaer, som kommunerne skal forholde sig til, siger Jørgen Simonsen med henvisning til, at Dansk Byggeris foreløbige opgørelse viser, at timeprisen i Hørsholm er 914 kroner, mens den i Mariagerfjord Kommune er 307 kroner.

