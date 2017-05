Politiet i langvarig biljagt i nat: Føreren stikker af

Patruljen møder bilen i Hørsholm, og da de signalerer til føreren, at han skal standse, vælger han i stedet at køre fra politiet, der må ud på en biljagt på mellem 45 til 50 minutter, før de får standset kørertøjet.

Det oplyser Søren Christensen, vagtchef hos Nordsjælands Politi til sn.dk.

- Da bilen er meldt stjålet har føreren af bilen ikke den store lyst til at standse, og her fra sker der så en biljagt over en længere strækning, siger Søren Christensen til sn.dk.

Ifølge vagtchefen foregår biljagten ikke med voldsom fart, og der har derfor ikke været nogen faresituation.

Men turen går blandt andet via Helsingør-motorvejen - først i den ene retning syd på, derefter vender føreren om og kører nord på igen.

Først i omkring Tårbæk ved Klampenborg standser bilen. Her flygter førern af bilen, mens politiet får anholdt en 26-årig mand som var med som passager.

- Vi har eftersøgt føreren i og omkring, hvor bilen standsede med hundepatruljer, men desværre uden held. Nu skal vi have afhørt den anholdte 26-årige for at høre, hvad han har at sige. Samtidig leder vi stadig efter føreren af bilen, siger vagtchefen.