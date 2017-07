Inge Overgaard med de to avis-billeder. Øverst ses Christian Niculescu i Ekstra Bladet og nederst den mand, der blev efterlyst i Frederiksborg Amts Avis for tricktyveriet mod Inge Overgaard. Foto: Anna Törnqvist Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Politi afviser offer for tricktyv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politi afviser offer for tricktyv

Hørsholm - 24. juli 2017 kl. 04:00 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var i Ekstra Bladet, at Inge Overgaard så ham. Rumæneren Christian Niculescu, som Inge Overgaard mener, begik tricktyveri mod hende sidste år ved Hørsholm Midtpunkt. For nylig blev Christian Niculescu idømt en fængselsstraf og udvist af landet for en række tricktyverier begået mod ældre i Nordsjælland. Da Inge Overgaard læste om sagen i Ekstra Bladet, henvendte hun sig til Nordsjællands Politi for at gøre opmærksom på, at hun troede, rumæneren kunne være den samme, som stod bag tricktyveriet mod hende. Men politiet var ikke lydhøre. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg tilbød at køre til politistationen i Helsingør for at vise dem billederne i avisen, men det var de ikke interesserede i. Jeg synes, det er meget underligt, at politiet slet ikke viser nogen interesse for det. Og jeg troede egentlig, at politiet var interesserede i at få opklaret deres sager, siger Inge Overgaard til Frederiksborg Amts Avis.

Selvom Nordsjællands Politi har forståelse for, at Inge Overgaard gerne vil have sat navn på gerningsmændene, kan det ifølge politiet ikke svare sig at tage hendes sag op.

- I bund og grund ville det kun give en masse arbejde for politiet og ikke noget resultat i sidste ende, fordi det i forhold til strafudmålingen ikke ville gøre nogen forskel, om vi åbnede sagen. Det handler ikke om ond vilje, men procesøkonomisk set ville Inge Overgaard ikke få noget ud af det, siger Bjarne Vestergaard Olsen, politikommissær i Nordsjællands Politi, til Frederiksborg Amts Avis.