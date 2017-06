På torsdag den 22. juni er der mulighed for at se nærmere på boligplanerne.Ilustration: Dorte Mandrup Arkitekter

Plejehjem erstattes af 30 boliger

- Vi har haft plejehjemmet stående tomt, siden den sidste beboer flyttede til Louiselund (i 2012, red.), og det er jo ikke særlig smart. Vi har efterfølgende haft brug for plejehjemmet til at lave midlertidige boliger til flygtninge, og det behov må vi nu få stillet på andre måder rundt omkring i kommunen. Der er enighed i kommunalbestyrelsen om, at det er det rigtige sted at bolig-udvikle, og at vi har valgt det rette projekt, siger Peter Antonsen (Borgerlisten), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget.