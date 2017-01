Klinisk diætist Maria Felding har sammen med læge Tobias Schmidt Hansen skrevet bogen "Den plantebaserede kost", som handler om, hvor enkelt det er at leve sundt. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Planter holder kroppen sund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Planter holder kroppen sund

Hørsholm - 03. januar 2017 kl. 06:24 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spis planter og hvad, der stammer fra planter. Så enkelt er det egentlig at spise sundt - og så sundt, at kroppen og immunforsvaret lettere kan bekæmpe sygdomme, så man bedre kan undgå at blive ramt af livsstilssygdomme. Sådan lyder budskabet i den nye bog »Den plantebaserede kost«, som klinisk diætist Maria Felding har skrevet sammen med læge Tobias Schmidt Hansen.

- Vi kender hinanden gennem en fælles patient, og vi opdagede hurtigt, at vi begge fik de samme spørgsmål og mødte patienter, der var forvirrede over, hvilken betydning kosten har for vores sundhed. Derfor besluttede vi os for at skrive bogen, hvor vi gennemgået forskningen på området kritisk og gjort det simpelt for læseren, fortæller Maria Felding, der har klinik på Rungsted Bytorv.

Og forskningen er ikke i tvivl:

- Det er faktisk ikke så svært at leve sundt, som mange tror. Der er mange, der lever ekstremt restriktivt og særligt med fokus på skyr og andre animalske proteiner, men i virkeligheden er det så enkelt, at vi bare skal spise en plantebaseret kost, siger Maria Felding.

Den plantebaserede kost tæller grøntsager, frugt, bælgfrugter, nødder, kerner, frø og fuldkorn. Og bogen skal ikke fungere som skræmmekampagne.

- Det skal ikke skræmme nogen. Vi ønsker bare at give forbrugerne magten og selvkontrollen tilbage og forklare dem, hvor meget kost egentlig betyder for vores sundhed. Jeg sidder med patienter hver dag, som er syge, og som rigtig gerne ville have vidst det her, så vi er udelukkende motiverede af at gøre folk klogere på, hvad der kan hjælpe dem understreger Maria Felding.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.