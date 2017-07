Pendlere får ny bro på Kokkedal Station

Nu udnytter Banedanmark spærringen til at få lavet andet arbejde, der ellers ville genere togpassagererne - som eksempelvis at få løftet den nye gangbro på plads. Den nye bro består af tre sektioner og to trappeløb, og der er ikke stor forskel på den nye bro og den gamle gangbro. Den nye er dog i helt andre materialer.

Byggelederen oplyser også, at de nye materialer er mere modstandsdygtige over for vejr og vind, og at den nye gangbro gerne skal kunne holde i over 100 år.