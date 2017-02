Morten Slotved (i midten), som her taler ved et borgermøde om Møllehusgrunden tidligere på måneden, har erklæret sig parat til at tage en politisk diskussion af, om kommunen skal investere i ejendomme i Rungsted og anvende disse til flygtningeboliger. Flere partier vil gerne diskutere med borgmesteren, men der er også en fælles bekymring for boligmarkedet. Foto: Allan Nørregaard

Partier vil se på millionvillaer til flygtninge

Hørsholm - 11. februar 2017

Flere partier i Hørsholm er parate til at tage en politisk diskussion af, om Hørsholm Kommune skal gå ind på boligmarkedet og købe boliger til flygtninge. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Onsdag erklærede borgmester Morten Slotved (K) sig i Frederiksborg Amts Avis parat til at se på, om kommunen skal investere i ejendomme i Rungsted, som kan anvendes til flygtningeboliger. Og nu er Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre samt det lokale Borgerlisten også med på en politisk diskussion om emnet. Det sker efter et borgermøde mandag, hvor flere borgere udtrykte undren over, at kommunen kun har planer om at boligplacere flygtninge i 2970 Hørsholm og ikke 2960 Rungsted Kyst.

Flere af partierne er dog også bekymrede for, hvad det kan få af betydning for boligmarkedet.

- Det indgår i mine overvejelser, hvad der kan ske, hvis vi piller ved boligmarkedet. Jeg er bange for, at vi kan komme til at skræmme nogle af de yngre familier væk, som vi meget gerne vil have til kommunen, fordi priserne bliver presset op. Jeg kunne godt tænke mig at få undersøgt, hvad konsekvensen ville være, siger Venstres gruppeformand Annette Wiencken.

Liberal Alliance er som de eneste lodret imod at købe ejendomme.

- Jeg synes, det er en rigtig dårlig idé at bruge borgernes penge på noget så useriøst som at købe en bolig i Rungsted. Det er nogle af Danmarks dyreste ejendomme, og hvis man bare skal se en lille smule økonomisk fornuftigt på tingene, så kan man få tre-fire boliger andre steder i Hørsholm for de samme penge, siger Troels Moe (LA) til Frederiksborg Amts Avis.

Det ser nu ud til, at emnet i første omgang skal diskuteres i det særlige politiske udvalg, §17, stk.4-udvalget, der har til opgave at finde boliger til de flygtninge, der kommer til Hørsholm Kommune.