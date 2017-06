Overvågning afslører skraldesnyd

Havnechef på Rungsted Havn, Anders Söderberg, er træt af folk, der enten har misforstået eller som bevidst snyder med havnens affaldssystem. For et lille halvt år siden fik havnen installeret ny videoovervågning i kampen mod tyveknægte, men systemet har blandt andet også vist sig effektivt til at afsløre skralde-misbrugere:

- Det er jo dejlig nemt at tage kontakt til folk, når de eksempelvis har smidt affald ud med private breve, hvor deres navne står på. Men ellers har det været svært at finde ud af, hvem der læssede affald af. Det er heldigvis blevet nemmere at »afsløre« misforståelserne her det seneste halve års tid, hvor vi har haft vores nye videoovervågning. Her kan vi se både håndværkere og private køre ind på havnen og smide deres affald. Nogle gør det åbenlyst i dagtimerne, mens andre nærmest kører snigende ind i ly af mørket og ud til de mest afsidesliggende containere, hvor de ikke tror, de bliver opdaget. Heldigvis kan vi stadig aflæse nummerpladerne, selvom det er mørkt, så de får et opkald, lyder det fast fra havnechefen.