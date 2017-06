Se billedserie Troels Moe (LA) mener, at havnebestyrelsens vedtægter skal gøres mere demokratiske. Her ses han på sin båd i Rungsted Havn. Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Send til din ven. X Artiklen: Nyt slagsmål om Rungsted Havn under opsejling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt slagsmål om Rungsted Havn under opsejling

Hørsholm - 02. juni 2017 kl. 06:44 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er et problem, at flertallet kan stemme til mindretallets penge, uden vi kan gøre noget.

Sådan siger Troels Moe (LA), som sammen med Borgerlistens Peter Antonsen har stillet forslag om at ændre i Rungsted Havns vedtægter. De to kommunalbestyrelsesmedlemmer vil ændre vedtægterne således, at der ved anlægsønsker på mere end tre millioner kroner på havnen, bliver skabt mulighed for, at tre medlemmer af havnebestyrelsen til enhver tid kan pålægge bestyrelsen at indkalde alle havnens interessenter til åbent dialogmøde. Forslaget lyder endvidere: »Havnebestyrelsen skal, i det omfang hvor det er muligt, tilgodese flertallet af mødedeltagernes holdninger, inden havnebestyrelsen kan træffe beslutning«. Og for Troels Moe handler forslaget om at sikre en højere grad af demokrati.

- Den måde, havnen er konstrueret på, udgør et demokratisk problem. Det er meget atypisk, at man har en kommunal enhed, hvor alle omkostningerne skal hvile i sig selv på den måde, at havnen betales af de mennesker, der er på havnen, mens kun tre af de ni medlemmer i havnebestyrelsen rent faktisk betaler til havnen. Vedtægterne skal ændres for at give havnens betalere en mulighed for at sige: »Stop, lad os lige få alle havnens interessenter med på at høre, hvad det er for forslag, bestyrelsen arbejder med«. Dette sympatiske forslag skal bare sikre, at dem, der betaler gildet, har en mulighed for at indkalde til en høringsproces, siger Troels Moe - der selv har en båd i Rungsted Havn og sidder i Rungsted Bådelaug.

Men da forslaget for nylig blev behandlet på et kommunalbestyrelsesmøde, var der ikke meget opbakning at hente fra kommunalbestyrelsens øvrige partier. Særligt borgmester Morten Slotved (K) tordnede mod forslaget.

- Vi har lovet, at havnen skal drives som »business as usual«, og jeg forstår ikke, hvis vi nu skal til at lave nogle ændringer og sætte det demokrati, der allerede er på havnen i dag, ud af spil. Jeg synes tværtimod, det er meget udemokratisk, at Liberal Alliance med vold og magt vil ændre i vedtægterne. De har end ikke hørt havnebestyrelsen, hvad den mener, og det synes jeg, er en helt forkert rækkefølge, siger Morten Slotved.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.