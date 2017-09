Henrik Klitgaard (R), der er formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, kan med god grund glæde sig. Han har nemlig fået sit ønske om et erhvervsråd opfyldt. Rådet skal fungere som høringsorgan, hvor kommunen kan fremlægge idéer for erhvervslivet, inden politikerne træffer beslutning. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Nyt råd skal arbejde for vækst

Hørsholm - 12. september 2017
Af Anna Törnqvist Jensen

Hørsholms nye erhvervsråd har en ambitiøs dagsorden, der skal medvirke til at skabe vækst, innovation og tiltrække nye borgere. Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard (R), har længe haft ønske om at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet i Hørsholm og Hørsholm Kommune ved at etablere et erhvervsråd. Rådet er nu en realitet, og det sker for at skabe en direkte dialog mellem politikerne og erhvervslivet om nye tiltag.

- Med det nye erhvervsråd vil vi i samlet front, både erhvervsliv og kommune, arbejde for at skabe vækst og tiltrækningskraft, så vi kan udvikle kommunen i den rigtige retning de næste 10-15 år, siger Henrik Klitgaard.

Det er en ambitiøs opgaveliste, som erhvervsrådet tager fat på, og som skal lede frem til en klar erhvervsidentitet for byen, der er præget af vinderkultur, åbenhed mod omverdenen og stærke alliancer mellem borgere, institutioner og kulturliv. Erhvervsrådet bliver et høringsorgan, hvor kommunen kan fremlægge ideer og tiltag for erhvervslivets repræsentanter, inden de politisk vedtages. Erhvervsrådets opgave vil også være at indgive forslag til enklere arbejdsgange mellem kommunen og erhvervsliv, ligesom erhvervsrådet har en lang række rådgivningsopgaver i forhold til Hørsholm Kommune. Erhvervsrådet ønsker ligeledes at koordinere aktiviteter i byen for eksempel i forbindelse med jul, Kulturdag og Havnefest.

Hver enkelt af de ni erhvervsforeninger får en repræsentation i Erhvervsrådet, der ligeledes vil være repræsenteret af Henrik Klitgaard, formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Peter Antonsen (Borgerlisten), formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, samt repræsentanter fra administrationen i Hørsholm Kommune. For at sikre og skabe synergi og fokus på vækst, mellem kommunen og erhvervslivet er der aftalt fire årlige Erhvervsrådsmøder. Når det endelige kommissorium er udarbejdet kan det ses på Hørsholm Kommunes hjemmeside under Erhverv.