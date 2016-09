Se billedserie Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg (V) er endnu en gang blevet bedt om at diskutere udrejsecentret på Sjælsmark Kaserne. Her ses ved hun ved et besøg på udrejsecentret sidste år. Foto: Allan Nørregaard

Nyt forsøg på lukning af Sjælsmark

Hørsholm - 17. september 2016 kl. 09:14 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har endnu en gang fået post fra borgmester Morten Slotved (K). Han har nemlig bedt om et møde med minister Inger Støjberg (V) for igen at tage en snak om fremtiden for udrejsecentret på Sjælsmark Kaserne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg har skrevet til Inger Støjberg, fordi jeg ønsker at få en dialog om, hvad der skal ske i forhold til Sjælsmark, siger borgmesteren og tilføjer, at det er naturligt, at Hørsholm Kommune og ministeren løbende har en dialog om udviklingen ved Sandholm og Sjælsmark.

Det er dog ingen hemmelighed, at Hørsholm Kommune aldrig har været begejstrede over, at skulle huse et udrejsecenter i kommunen, og den nye henvendelse kommer ikke helt ud af det blå. Som opmærksomme læsere måske har bemærket andetsteds i avisen har nabobyen Allerød nemlig døjet med en del butikstyverier og utryghed blandt butiksejere, og ifølge politiet bliver en overvejende del af butikstyverierne i en Netto i Allerød begået af personer fra Center Sandholm. Sandholmlejren ligger i dag i Allerød Kommune blot to kilometer fra Udrejsecentret på den tidligere Sjælsmark Kaserne. Dernæst har Udlændingestyrelsen netop meldt ud, at man vil lukke i alt 17 asylcentre på grund af færre asylansøgere. I alt skal 23 centre enten lukkes eller reduceres, og det betyder, at der bliver skåret 2900 pladser, mens omkring 1800 pladser sættes i beredskab. Center Sandholm er dog ikke nævnt på listen over asylcentre, der enten skal lukkes eller reduceres, ligesom udrejsecentret på Sjælsmark Kaserne heller ikke er nævnt. Det skyldes, at de to centre er henholdsvis modtage- og udrejsecentre, og det er kun såkaldte opholdscentre som berøres af de kommende tilpasninger. Alligevel vil borgmester Morten Slotved nu i dialog med ministeren.

- Der er flere forskellige vinkler på det. Dels ønsker jeg en dialog i forbindelse med de udfordringer, der har været i Allerød i forhold til Center Sandholm og dels mener jeg, det er på tide, vi får en dialog om, hvad vi kan gøre i forhold til Sjælsmark. Jeg ser en mulighed for, at ministeren ikke fortsat koncentrerer et så stort antal asylansøgere i et meget lille område af Danmark. Og Hørsholm Kommune og private interessenter står i øvrigt stadig klar til købe Sjælsmark Kaserne, siger han.