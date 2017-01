Se billedserie Hørsholm Kommune har tidligere holdt borgermøder om flygtningeboliger. Her ses Annette Wiencken (V), formand for det særlige §17, stk. 4-udvalg, ved et borgermøde på Hannebjerg, hvor der i øjeblikket bor flygtninge. Senere på året mister kommunen Hannebjerg som indkvarteringsmulighed. Foto: Hans Jørgen Johansen

Nye boliger til flygtninge i spil

Hørsholm - 12. januar 2017
Af Anna Törnqvist Jensen

Hørsholm Kommune har nu seks nye områder i kikkerten, hvor kommunen overvejer at placere boliger til flygtninge. For senere på året kan kommunen ikke længere indlogere flygtninge på Hannebjerg og Kong Georgsvej som hidtil, og der er derfor behov for nye boliger.

- Vi vil nu have en dialog med borgerne om de fem områder, og derfor har vi inviteret til et borgermøde, hvor vi kan diskutere alle lokationerne, siger borgmester Morten Slotved (K).

På grundene er der mulighed for at etablere 4-5 flygtningeboliger med plads til op til 20 flygtninge på hver grund. På Rådhusgrunden, hvor kommunen pønser på at føje til de eksisterende pavilloner, kan det samlede antal flygtninge dog blive højere.

- Vi er begyndt at lempe lidt på, hvor mange der kan være hvert sted. Vi er helt ærligt pressede og har svært ved at finde lokationer. Og vores erfaring fra Rådhusgrunden er jo, at det ikke er noget problem at have så mange samlet på ét sted, siger Morten Slotved.

I dag bor der omkring 40 flygtninge på Rådhusgrunden, og 20 ekstra kan altså flytte ind i fremtiden.

- Vi har besluttet at udvide med fem boliger. Det er i dag et rigtig hyggeligt og velfungerende sted, og vi ser det som en god mulighed for at se, hvad der sker, hvis vi fylder lidt mere på, siger Annette Wiencken (V), der er formand for det særlige politiske udvalg, §17, stk. 4-udvalget, der har til opgave at finde boliger til flygtningene.

Derudover er en række områder omkring Kokkedal Station i spil, Ådalsvejens forlængelse samt en erhvervsejendom på Holmevej 30, som kan indrettes til 16 enlige flygtninge.

- Det ligger i et industriområde og vil påvirke de omkringliggende naboers mulighed for at lave støjende virksomhed. Det vil vi gerne tage hensyn til og derfor inviterer vi til dialog, siger Annette Wiencken.

Kommunen inviterer til borgermøde mandag den 6. februar klokken 19 til 21 i fællesrummet på Rungsted Gymnasium.