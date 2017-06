Den tidligere daginstitution »Gyngehesten« og naboejendommen på Usserød Kongevej skal bygges om til både private og almene boliger. Annette Wiencken (V) mener ikke, der er grund til at bygge flere almene boliger i Hørsholm. Bag hende ses borgmester Morten Slotved (K) og kommunalbestyrelsesmedlem Jan Klit (K). Foto: Allan Nørregaard

Nye boliger tæt på bymidten

Hørsholm - 26. juni 2017 kl. 05:33 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal fremover være boliger på Usserød Kongevej 45, der tidligere har rummet daginstitutionen »Gyngehesten«. Et flertal i kommunalbestyrelsen har nemlig besluttet at udvikle ejendommen, så der kan bygges både private og almene boliger ved »Gyngehesten« og naboejendommen, hvor Birkelund Biler i dag holder til. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

- Vi har her en ejendom med en central og god beliggenhed langs Usserød Kongevej. Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre en helhedsorienteret og robust plan for området, som vil komme til at rumme nye boliger. Det udviklingsarbejde går nu i gang, siger borgmester Morten Slotved (K) om beslutningen.

Ifølge borgmesteren er der planer om at bygge mellem 25-30 private boliger og 25-30 almene boliger. Og det mener Morten Slotved, er en god idé.

- For mig er det helt naturligt, når vi står og skal godkende omkring 250 private boliger på Hospitalsgrunden, og vi bygger 30 private boliger nede ved Hannebjerg, at en del af boligerne nede ved Gyngehesten bliver almene. På den måde fastholder vi den skare, vi har af almene boliger i Hørsholm, og det er vigtigt for mig, at vi har en by, som er i balance, siger Morten Slotved i Frederiksborg Amts Avis.

Der bor i dag flygtninge i det tidligere »Gyngehesten«, men der er god tid til, at kommunen kan finde et andet sted til flygtningene.

- Selvom der bor flygtninge, kan vi godt gøre os nogle tanker omkring, hvad vi vil bruge den til bagefter, og der går et år, før vi overhovedet har en lokalplan på plads, forklarer borgmesteren.

Det var et flertal bestående af Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og løsgængeren Gitte Burchard, der stemte for at tillade projektet. Borgerlisten deltog ikke i sagens behandling, mens Venstre og Liberal Alliance stemte imod.

