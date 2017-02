Se billedserie Hørsholm Kommunes Social- og Seniorudvalg var mandag på inspirationstur hos blandt andet Teglporten i Birkerød, hvor en hel lejlighed er blevet indrettet med velfærds-teknologiske hjælpemidler til ældre. Her ser formand for udvalget Thorkild Gruelund (K) på en seng, der kan hjælpe de ældre med at rejse sig. Foto: Morten Kaiser

Ny teknologi skal give ældre frihed og tryghed

Hørsholm - 22. februar 2017 kl. 05:38 Af Morten Kaiser Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køkkenskabe, der selv kan køre frem, gardiner, der med stemmestyring kan trækkes fra, og et iPad-gulv, der registrerer, hvis eksempelvis en demensramt beboer falder.

Velfærdsteknologien vinder frem, og det var Hørsholm Kommunes Social- og Seniorudvalg mandag på inspirationstur for at lære mere om.

Med kodeordet »Grøn funktion« kan man med sin »kammertjener« få tændt lyset i sin bolig. Kammertjeneren er i virkeligheden en computer, der udover lyset også kan styre gardinerne, der kan tidsindstilles, så gardiner trækkes for inden sengetid og trækkes fra, når det er tid til at stå op. På Teglporten i Birkerød har Ingeborg Tang og Maj Bülow opbygget en prøvelejlighed fyldt med nye hjælpemidler henvendt mod ældre. Her kan der prøves grænser med velfærdsteknologien, og det var første stop på turen for Social- og Seniorudvalget.

På Teglporten kunne udvalget blandt andet se et toilet med bidet-funktion, som ingen af de tre politikere dog ville give sig i kast med at prøve. Der var også en seng, der kan rejse den ældre op, uden plejepersonale eller den ældre selv skal bruge for mange kræfter.

- Vi har med egne øjne kunne se nogle af de nye tiltag, der udnytter den teknologiske udvikling og som forbedrer borgernes hverdag. Det har været rigtig lærerigt, siger formand for

Social- og Seniorudvalget Thorkild Gruelund (K) til avisen.

På Plejecenter Frydenholm i Holte er der indbygget et trykfølsomt gulv i alle værelser. Det minder om en stor iPad, selvom det ikke kan ses, men plejepersonalet kan se, hvis der er noget i vejen og handle i tide. Hvis du falder, så lyder der en alarm. Hvis du går på toilettet otte gange på en nat, så kan personalet undersøge, om der er en blærebetændelse på vej.

Næstformand i Social- og Seniorudvalget Nadja Hageskov (K) ser positivt på de nye løsninger, og det vil hun tage med videre, når Hørsholm Kommune skal diskutere velfærdsteknologi.

- Der er helt klart nogle elementer i de ting, vi har set i dag, som vi kan bruge i Hørsholm. Det er vigtigt for mig, at vi giver borgerne større frihed til selv at klare deres hverdag. Det kan velfærdsteknologien hjælpe til med at løse, siger hun.