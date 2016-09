Se billedserie De tre kinesiske sushikokke Cary, Jimi og Eric har åbnet Lema Sushi i Café Regnbuens gamle lokaler i Hovedgaden. De har tilsammen over 23 års erfaring og håber, at de langsomt kan introducere danskerne til nogle nye sushiruller. Foto: Anna Törnqvist Jensen

Ny sushirestaurant satser på kvalitet og friskhed

Hørsholm - 21. september 2016 kl. 06:52 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom sushi egentlig er en japansk spise, er det de tre kinesiske sushikokke Qianli XIE, Deman JIN og Xixiang GAO, der står bag den nye sushirestaurant i Hovedgaden. De tre kalder sig også Cary, Jimi og Eric og har åbnet Lema Sushi i Café Regnbuens gamle lokaler. De har tilsammen mere end 23 års erfaring som sushikokke, men nu har de realiseret drømmen om egen restaurant.

- Åbningen af Lema Sushi har givet os den mulighed, vi alle længe har drømt om, siger Cary, mens Jimi supplerer:

- At kunne lege med maden og dermed give det vores helt specielle touch er det, vi rigtig gerne vil. Vi har rejst en del i verden for at blive inspireret og ikke mindst fascineret til at skabe lækker og spændende sushi.

På lørdag den 24. september inviterer de tre til lidt af en sushifest, når der er åbent hus fra klokken 12 til 16. Der vil være mulighed for at smage lækker sushi samt japanske specialiteter. Og så vil der være workshop for børn, hvor de kan lære at lave deres helt egen sushirulle.

- Vi håber på at se rigtig mange, der har lyst til at smage vores sushi og specialiteterne og forhåbentlig blive fascineret, som vi selv er blevet det i vores søgen efter lækker sushi, og så glæder vi os til at vise en masse børn, hvordan de selv kan lave sushi, siger Eric.