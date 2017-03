Satiretegneren Jens Hald var oplægsholder ved Blixen Klubben i Hørsholms første møde mandag. De mange deltagere stod i kø for at få et personligt portræt med hjem. Foto: Kenn Thomsen

Ny klub samler erfarne kvinder

- I flere andre kommuner er der fællesskaber for kvinder. Her i Hørsholm har vores mænd Hemingwayklubben, og i efteråret blev initiativet taget til at skabe et forum for os erfarne kvinder, sagde Mette Koustrup indledende, mens de deltagende kvinder, alle 60+, nød deres ostemad og kaffe.