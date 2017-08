Nu starter reformens første elever

- Reformen betyder, at der generelt kommer langt færre studieretninger i gymnasierne. Derudover forsvinder AT-forløbet (Almen studieforberedelse, red.), mens eleverne skal til mundtlig prøve i SRP. Den første omvæltning, der møder de nye elever, er dog det helt nye grundforløb på cirka tre måneder, hvor eleverne udfordres på deres valg af studieretning. De skal først vælge retning til oktober, og der går således en tid, før alle er i deres nye stamklasser. Fordelen er helt klart, at alle eleverne træffer et mere kvalificeret valg af studieretning, mens udfordringen for os på gymnasiet er, at hele grundforløbet bliver presset ned fra et halvt år til tre måneder. Vi er dog godt forberedt, lyder det fra Mogens Hansen.